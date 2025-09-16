U Beogradu stale investicije, sve se svodi na populizam i kozmetiku

U prvih 6 meseci ove godine, Sekretarijat za investicije je realizovao samo 13.5 odsto svog plana iz godišnjeg budžeta, što znači da nema zadovoljavajućeg napretka u oblasti komunalne, saobraćajne i kapitalne infrastrukture, izjavio je jutros Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu.

Ubedljivo najviše novca je potrošio Sekretarijat za javni prevoz, 24.4 milijarde dinara, što je više nego sekretarijati za investicije, privredu, energetiku, komunalne poslove i finansije zajedno, u zbiru. U izveštaju o realizaciji budžeta za prvih 6 meseci ove godine, koji će biti na dnevnom redu gradske skupštine u petak, a u koji je CLS imao uvid, vidi se da je u Beogradu sve stalo osim EXPO 2027 i plaćanja autobuskim prevoznicima, rekao je Jovanović. Žalosno je