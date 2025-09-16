U Japanu potpisan Memorandum o razumevanju između Kancelarije za IT i eUpravu i NTT DATA

Politika pre 7 minuta
U Japanu potpisan Memorandum o razumevanju između Kancelarije za IT i eUpravu i NTT DATA

U okviru zvanične posete delegacije Republike Srbije Japanu, u prisustvu predsednika Republike g.

Aleksandra Vučića, direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović potpisao je Memorandum o razumevanju između Kancelarije i NTT DATA, japanske kompanije koja se nalazi u globalnih top 10 pružaoca IT usluga. Memorandum se odnosi na uspostavljanje saradnje u oblasti naprednih IKT tehnologija, posebno na pružanje bezbednih, sigurnih i praktičnih IKT usluga, uz omogućavanje digitalne transformacije, usvajanje naprednih tehnologija i uz naglašavanje važnosti
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

U Japanu potpisan Memorandum o razumevanju između Kancelarije za IT i NTT DATA

U Japanu potpisan Memorandum o razumevanju između Kancelarije za IT i NTT DATA

RTV pre 12 minuta
AI, bezbedna mreža i CERN podaci u Kragujevcu – Srbija potpisala veliki IT sporazum sa Japanom

AI, bezbedna mreža i CERN podaci u Kragujevcu – Srbija potpisala veliki IT sporazum sa Japanom

RTK pre 7 minuta
Svečana večera u čast predsednika Srbije i sporazumi sa japanskim privrednicima

Svečana večera u čast predsednika Srbije i sporazumi sa japanskim privrednicima

Politika pre 7 minuta
Predsednik u Tokiju na večeri sa japanskim privrednicima

Predsednik u Tokiju na večeri sa japanskim privrednicima

RTV pre 27 minuta
Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

RTS pre 37 minuta
Vučić u Tokiju na večeri sa japanskim privrednicima

Vučić u Tokiju na večeri sa japanskim privrednicima

B92 pre 47 minuta
U Japanu potpisan Memorandum o razumevanju između Kancelarije za IT i eUpravu i NTT DATA

U Japanu potpisan Memorandum o razumevanju između Kancelarije za IT i eUpravu i NTT DATA

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićJapan

Intervju, najnovije vesti »

U Japanu potpisan Memorandum o razumevanju između Kancelarije za IT i NTT DATA

U Japanu potpisan Memorandum o razumevanju između Kancelarije za IT i NTT DATA

RTV pre 12 minuta
AI, bezbedna mreža i CERN podaci u Kragujevcu – Srbija potpisala veliki IT sporazum sa Japanom

AI, bezbedna mreža i CERN podaci u Kragujevcu – Srbija potpisala veliki IT sporazum sa Japanom

RTK pre 7 minuta
U Japanu potpisan Memorandum o razumevanju između Kancelarije za IT i NTT DATA

U Japanu potpisan Memorandum o razumevanju između Kancelarije za IT i NTT DATA

B92 pre 12 minuta
U Japanu potpisan Memorandum o razumevanju između Kancelarije za IT i eUpravu i NTT DATA

U Japanu potpisan Memorandum o razumevanju između Kancelarije za IT i eUpravu i NTT DATA

Politika pre 7 minuta
Svečana večera u čast predsednika Srbije i sporazumi sa japanskim privrednicima

Svečana večera u čast predsednika Srbije i sporazumi sa japanskim privrednicima

Politika pre 7 minuta