Radikalska jadikovka

Njegova pisma završavaju u rubrikama sa pijačnim barometrom, među rotkvicama, Ursula nema vremena da čita škrabotine jednog propalog diktatora, Putin zeva dok mu ovaj natuca na ruskom kako je od početka ukrajinskog krizisa zauzeo jasan kurs ka Rusiji

Zatvaraju se polako jedna po jedna vrata, a glavni radikalski siledžija, nelegitimni predsednik Srbije, piše pisma zapadnim i podnosi izveštaje svojim istočnim mentorima. Pokušao je čak da nauči pameti novinara Gardijana. Ispalo je komično. Svakako je već pisao i bečkom listu Prese. Možda je pokušao da objasni kako nije tačno da je falsifikovao govor i poruke austrijskog kancelara Kristijana Štokera, koji mu je plastično objasnio šta je to demokratija na primeru