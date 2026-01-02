Vučić: U ponedeljak ispred Skupštine biće sve prohodno za saobraćaj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da će ispred Doma Narodne skupštine Srbije, gde se trenutno nalazi novogodišnje seoce u ponedeljak najkasnije sve biti prohodno za saobraćaj.

Vučić je, tokom obilaska seoceta ispred Skupštine Srbije, građanima još jednom poželeo srećnu Novu godinu. "Čestitam svima Novu godinu, lepo je u ovom seocetu, bazaru. Mislim da u nedelju ili ponedeljak će biti sve prohodno za saobraćaj, a do tada ljudi mogu lepo da se druže", rekao je Vučić. Vučića je na platou ispred Doma Narodne skupštine dočekao veliki broj građana koji su prilazili da ga pozdrave i da se sa njim slikaju. (Telegraf.rs/Tanjug)