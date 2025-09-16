Španović polovično zadovoljna nastupom na SP i motivisana za nastavak karijere u troskoku

Španović polovično zadovoljna nastupom na SP i motivisana za nastavak karijere u troskoku

“Ne mogu da kažem da sam super zadovoljna, očekivala sam da ću biti sposobna da skačem na nivou na kom sam skakala cele godine, što smo mislili da će biti potrebno za finale.

Znala sam da mogu, ali s obzirom da znamo šta je troskok, bilo je očekivano da ovako nešto može da se desi”, rekla je Španović, objavio je Srpski atletski savez. Posle uspešne karijere u skoku udalj Španović je prvi put na velikom međunarodnom takmičenju učestvovala u troskoku i zauzela je 16. mesto skokom od 13,82 metra. “S ozbirom da pet meseci samo treniram za troskok, to je stvar tehničke prirode, naravno nisam zadovoljna, a sa druge strane jesam zadovoljna jer
