Delegacija Srbije sa predstavnicima Japanske organizacije za spoljnu trgovinu Džetro

RTV pre 29 minuta  |  Tanjug
Delegacija Srbije sa predstavnicima Japanske organizacije za spoljnu trgovinu Džetro

TOKIO - Delegacija Srbije, koju čine ministarka za unutrašnju i spoljnu trgovinu Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović, savetnik predsednika Srbije za investicije Danilo Cicmil i ambasadorka Srbije u Japanu Aleksandra Kovač, sastala se danas u Tokiju sa predstavnicima Japanske organizacije za spoljnu trgovinu Džetro (JETRO).

Džetro je nezavisna administrativna institucija povezana sa Vladom Japana, koja radi na promovisanju međusobne trgovine i investicija između Japana i ostatka sveta. Takođe, pružaju informacije i podršku stranim kompanijama koje žele ulazak i širenje na japansko tržište. Džetro ima veoma aktivnu i stratešku ulogu u jačanju ekonomske saradnje između Srbije i Japana, a njihove inicijative obuhvataju promociju Srbije kao investicione destinacije, organizaciju poslovnih
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić kod cara: Predsednik Srbije se sastao sa Naruhitom u carskoj palati u Tokiju: Važni ekonomski sporazumi

Vučić kod cara: Predsednik Srbije se sastao sa Naruhitom u carskoj palati u Tokiju: Važni ekonomski sporazumi

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

JapanTokioMarko ČadežTokijoPrivredna komora Srbije

Politika, najnovije vesti »

Delegacija Srbije sa predstavnicima Japanske organizacije za spoljnu trgovinu Džetro

Delegacija Srbije sa predstavnicima Japanske organizacije za spoljnu trgovinu Džetro

RTV pre 29 minuta
Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

RTV pre 34 minuta
Srbiji se postavljaju uslovi koji za druge ne važe: Zašto građani više ne veruju EU: "Proces iscrpljujući, ali nešto je i do…

Srbiji se postavljaju uslovi koji za druge ne važe: Zašto građani više ne veruju EU: "Proces iscrpljujući, ali nešto je i do nas"

Blic pre 25 minuta
Španija ukida više od 50.000 turističkih apartmana

Španija ukida više od 50.000 turističkih apartmana

Dojče vele pre 4 minuta
Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

Predsednik Vučić sa carem Naruhitom: Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost

RTS pre 19 minuta