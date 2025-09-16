Mali o susretu Vučića i cara Naruhita: Ovakvi susreti jačaju međunarodni ugled Srbije

BEOGRAD - Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali ocenio je danas povom susreta predsednika Srbije i japanskog cara Naruhita da takvi susreti jačaju međunarodni ugled Srbije i potvrđuju da predsednik Vučić vodi mudru spoljnu politiku.

"U Carskoj palati u Tokiju danas je priređena audijencija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prilikom koje je predsednika Vučića lično dočekao Njegovo Veličanstvo japanski car Naruhito. Za Srbiju je od velikog značaja što može da razvija prijateljstvo i partnerstvo sa jednom od najuglednijih i najrazvijenijih zemalja sveta, a susret sa japanskim carem dodatno osnažuje našu diplomatsku poziciju i otvara vrata novim prilikama za ekonomski razvoj", napisao je Mali