Mali o susretu Vučića i cara Naruhita: Ovakvi susreti jačaju međunarodni ugled Srbije

RTV pre 23 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali ocenio je danas povom susreta predsednika Srbije i japanskog cara Naruhita da takvi susreti jačaju međunarodni ugled Srbije i potvrđuju da predsednik Vučić vodi mudru spoljnu politiku.

"U Carskoj palati u Tokiju danas je priređena audijencija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prilikom koje je predsednika Vučića lično dočekao Njegovo Veličanstvo japanski car Naruhito. Za Srbiju je od velikog značaja što može da razvija prijateljstvo i partnerstvo sa jednom od najuglednijih i najrazvijenijih zemalja sveta, a susret sa japanskim carem dodatno osnažuje našu diplomatsku poziciju i otvara vrata novim prilikama za ekonomski razvoj", napisao je Mali
Zašto je Vučićeva poseta Japanu važna? Mali: Japan peta najveća ekonomija, ovakvi susreti jačaju ugled Srbije

B92 pre 32 minuta
Alo! Na probi vojne parade! Vojska Srbije nikada nije bila moćnija - tutnje tenkovi, preleću avioni, vojska maršira pod konac…

Alo pre 1 sat
Gašić: Niti jedan naš građanin, uključujući Zdravka Ponoša, nema razloga za strah od svoje vojske

Beta pre 2 sata
Ponoš tvrdi da vojna parada služi za odvlačenje pažnje, Gašić mu poručio da ne treba da se plaši Vojske

Radio 021 pre 3 sata
Gašić: Niti jedan naš građanin, uključujući Zdravka Ponoša, nema razloga za strah od svoje vojske

Danas pre 3 sata
Gašić: Niti jedan naš građanin, uključujući Zdravka Ponoša, nema razloga za strah od svoje vojske

Radio sto plus pre 2 sata
Vučić: Potvrđujem, biće mnogo promena u policiji

Pravda pre 2 sata
Podignuta optužnica protiv Vesića i još 12 ljudi za pad nadstrešnice u Novom Sadu

BBC News pre 13 minuta
„Ne idem na skupove SNS…“: Šapić kaže da je protiv podela koje mogu da vode do „građanskog rata“

Nedeljnik pre 12 minuta
Iz Moskve s ljubavlju

Vreme pre 12 minuta
Rumunski komičar ismejao Informer zbog vesti o studentskom protestu (video)

Pravda pre 12 minuta
Mali o susretu Vučića i cara Naruhita: Ovakvi susreti jačaju međunarodni ugled Srbije

RTV pre 23 minuta