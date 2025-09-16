Gašić: Niti jedan naš građanin, uključujući Zdravka Ponoša, nema razloga za strah od svoje vojske

Beta pre 1 sat

 Ministar odbrane Bratislav Gašić odbacio je danas kao "perfidnu podmetačinu" tvrdnje predsednika stranke Srbija centar (SRCE) i nekadašnjeg načelnika Generalštaba Vojske Srbije (VS) Zdravka Ponoša da predstojeća vojna parada u Beogradu "ima za cilj da odvuče pažnju građana kako bi vlast mogla lakše da izvede smene u MUP-u i aktivira ljude iz podzemlja".

Gašić je u pisanoj izjavi naveo da niti jedan građanin Srbije, uključujući Ponoša, "nema ni jedan razlog za strah od svoje vojske".

"Vojna parada 'Snaga jedinstva' nosi poruku snage i sloge srpskog naroda. To je izraz patriotizma i slika odgovornosti koju je državno rukovodstvo u proteklih 12 godina pokazalo prema egzistencijalnom pitanju za sve naše građane, a to je odbrana i bezbednost. I naša i svetska javnost će 20. septembra videti sliku jedne preporođene vojske koju je Ponoš za vreme svog mandata ostavio u razvalinama", naveo je Gašić, prenelo je Ministarstvo odbrane u saopštenju. 

U subotu će na Novom Beogradu, kod Palate Srbija, biti održana vojna parada "Snaga jedinstva" povodom 15. septembra, Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. 

(Beta, 16.09.2025)

