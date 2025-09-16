Zašto je Vučićeva poseta Japanu važna? Mali: Japan peta najveća ekonomija, ovakvi susreti jačaju ugled Srbije

B92 pre 2 sata
Zašto je Vučićeva poseta Japanu važna? Mali: Japan peta najveća ekonomija, ovakvi susreti jačaju ugled Srbije

Ministar finansija Siniša Mali prokomentarisao je zašto je važna Vučićeva poseta Japanu.

"U Carskoj palati u Tokiju danas je priređena audijencija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prilikom koje je predsednika Vučića lično dočekao Njegovo Veličanstvo japanski car Naruhito", započeo je Mali svoju objavu na Instagramu. "Za Srbiju je od velikog značaja što može da razvija prijateljstvo i partnerstvo sa jednom od najuglednijih i najrazvijenijih zemalja sveta, a susret sa japanskim carem dodatno osnažuje našu diplomatsku poziciju i otvara vrata novim
Euronews pre 1 sat
Alo! Na probi vojne parade! Vojska Srbije nikada nije bila moćnija - tutnje tenkovi, preleću avioni, vojska maršira pod konac…

Alo! Na probi vojne parade! Vojska Srbije nikada nije bila moćnija - tutnje tenkovi, preleću avioni, vojska maršira pod konac! (foto/video)

Alo pre 2 sata
Gašić: Niti jedan naš građanin, uključujući Zdravka Ponoša, nema razloga za strah od svoje vojske

Gašić: Niti jedan naš građanin, uključujući Zdravka Ponoša, nema razloga za strah od svoje vojske

Beta pre 4 sati
Ponoš tvrdi da vojna parada služi za odvlačenje pažnje, Gašić mu poručio da ne treba da se plaši Vojske

Ponoš tvrdi da vojna parada služi za odvlačenje pažnje, Gašić mu poručio da ne treba da se plaši Vojske

Radio 021 pre 4 sati
Centar za društvenu stabilnost: Skup "Građani protiv blokada" u više od 200 mesta 27. septembra

Centar za društvenu stabilnost: Skup "Građani protiv blokada" u više od 200 mesta 27. septembra

Blic pre 3 minuta
Šta je Rubin rekao na suđenju Tačiju o „slučaju trgovine organima“?

Šta je Rubin rekao na suđenju Tačiju o „slučaju trgovine organima“?

Danas pre 28 minuta
SRCE: Rusko mešanje u Srbiji podrška Vučićevoj represiji

SRCE: Rusko mešanje u Srbiji podrška Vučićevoj represiji

Serbian News Media pre 3 minuta
Organizator objavio vreme i broj novih skupova protiv blokada

Organizator objavio vreme i broj novih skupova protiv blokada

Danas pre 38 minuta
Predsedavajuća OEBS nije odgovorila na sva pitanja novinara u Prištini

Predsedavajuća OEBS nije odgovorila na sva pitanja novinara u Prištini

Danas pre 3 minuta