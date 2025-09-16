Siniša Mali o susretu Vučića i cara Naruhita: Ovakvi događaji jačaju međunarodni ugled Srbije

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali ocenio je danas povodom susreta predsednika Srbije i japanskog cara Naruhita da takvi susreti jačaju međunarodni ugled Srbije i potvrđuju da predsednik Vučić vodi mudru spoljnu politiku. "U Carskoj palati u Tokiju danas je priređena audijencija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prilikom koje je predsednika Vučića lično dočekao Njegovo Veličanstvo japanski car Naruhito. Za Srbiju je od velikog značaja što