Gutereš: Rat u Gazi ne može se tolerisati ni moralno, ni politički, ni pravno

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
NJUJORK - Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je danas da je ono što se dešava u Gazi užasno i da se rat na palestinskoj teritoriji ne može tolerisati ni moralno, ni politički, ni pravno.

Gutereš je takođe rekao da bi bio spreman da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i predsednikom SAD Donaldom Trampom u UN sledeće nedelje, preneo je Rojters. Ranije danas, Izraelske odbrambene snage (IDF) započele su proširene kopnene operacije u gradu Gazi, u okviru nove faze vojne ofanzive protiv palestinske militantne organizacije Hamas. Izvođeni su vazdušni napadi, a kopnene trupe IDF-a su ulazile u nove delove grada koji se još nalaze
