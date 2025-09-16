Novi masovni napadi Izraela na grad Gazu

Izrael je 16. septembra pokrenuo nove masovne napade na grad Gaza, nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio, koji je bio u poseti, podržao cilj saveznika da iskoreni Hamas, palestinsku grupu koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je rano ujutru da je grad Gaza, glavno gradsko središte teritorije, "u plamenu". "Nećemo popustiti i nećemo odustati dok se misija ne završi", rekao je Kac. Očevici su rekli AFP-u da je bombardovan grad Gaza čiji je veliki deo već u ruševinama nakon skoro dve godine izraelskog bombardovanja od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Rubio je u ponedeljak ponudio snažnu podršku ofanzivi dok se sastajao sa izraelskim