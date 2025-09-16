Novi masovni napadi Izraela na grad Gazu
Slobodna Evropa pre 58 minuta
Izrael je 16. septembra pokrenuo nove masovne napade na grad Gaza, nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio, koji je bio u poseti, podržao cilj saveznika da iskoreni Hamas, palestinsku grupu koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je rano ujutru da je grad Gaza, glavno gradsko središte teritorije, "u plamenu". "Nećemo popustiti i nećemo odustati dok se misija ne završi", rekao je Kac. Očevici su rekli AFP-u da je bombardovan grad Gaza čiji je veliki deo već u ruševinama nakon skoro dve godine izraelskog bombardovanja od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Rubio je u ponedeljak ponudio snažnu podršku ofanzivi dok se sastajao sa izraelskim