Optužni predlog protiv muškarca zbog napada na vojne policajce na VMA

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je danas da je podnelo sudu optužni predlog protiv muškarca (43) zbog sumnje da je 23. septembra 2023. na Vojno-medicinskoj akademiji (VMA) napao vojne policajce.

U saopštenju se Z.B. sumnjiči i da je na odeljenju VMA za toksikologiju razbio aspirator. Tužilaštvo je predložilo sudu da se oglasi krivim i da mu izrekne uslovnu kaznu zatvora od godinu dana sa rokom provere od četiri godine. Tereti se za “Napad na vojno lice u vršenju vojne službe u sticaju sa krivičnim delom Uništenje i oštećenje tuđe stvari”.