Srbija i Japan gledaju u zajedničku budućnost: Vučić se sastao sa carem Naruhitom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tokiju sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom i tom prilikom istakao da je ponosan što je bio u prilici da predstavlja Srbiju u Japanu.

Vučić je izjavio da je zamolio cara Naruhita da razmotri mogućnost posete Srbiji, posebno imajući u vidu još uvek živa sećanja na posetu tadašnjeg princa Akihita Beogradu 1976. godin "Izuzetna čast i jedinstvena ceremonija dolaska i prijema u Carskoj palati u Tokiju. Počastvovan što sam mnogo toga mogao da naučim od japanskog cara Naruhita i ponosan što sam bio u prilici da predstavljam Srbiju na ovakvom mestu", napisao je predsednik Vučić na društvenim