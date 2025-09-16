Novi paket sankcija protiv Rusije predstavljaće samoubistvo za Evropsku uniju ako ograničenja budu uključivala zahtev predsednika SAD Donalda Trampa da se višestruko povećaju carine na indijsku i kinesku robu, izjavio je izvršni direktor Instituta za ekonomski rast „P. A. Stolipin“ Anton Sviridenko.

Prema njegovom mišljenju, Tramp nudi ovu opciju kao povod za zajedničke mere. Prema rečima eksperta, paket koji Evropa trenutno priprema je, pre svega, redovna inicijativa usmerena na održavanje i pojačanje opšteg antiruskog pravca u evropskoj politici. Odlučniji koraci bili bi izuzetno bolni za Evropu, smatra Sviridenko. Ranije danas, stalni predstavnici zemalja EU su iz agende za sredu, 17. septembar, uklonili predstavljanje novog 19. paketa sankcija protiv