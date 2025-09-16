Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

U okviru vojnog saveza Albanije, Hrvatske i Prištine biće održane multinacionalne ili NATO vežbe u različitim oblastima, uključujući sajber i potragu i spasavanje, a očekuje se da plan za njihovo održavanje bude finalizovan u septembru, piše Koha.

Kako je navelo Ministarstvo odbrane Hrvatske u odgovoru za taj portal, vojni savez između Albanije, Hrvatske i Prištine ima za cilj "povećanje interoperabilnosti strana u multinacionalnim ili NATO vežbama u različitim oblastima". Dodaje se da će oblici učešća biti određeni nakon zajedničkih razgovora sa stručnjacima. Albanija, Hrvatska i Priština potpisale su 18. marta u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti. Memorandum ostavlja mogućnost
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe: Evo šta je tačan plan vojnog saveza

Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe: Evo šta je tačan plan vojnog saveza

Blic pre 1 sat
Vojni savez usmeren protiv Srbije prelazi u akciju: Albanija, Hrvatska i Priština spremaju vojne vežbe

Vojni savez usmeren protiv Srbije prelazi u akciju: Albanija, Hrvatska i Priština spremaju vojne vežbe

Mondo pre 1 sat
Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Sputnik pre 2 sata
Koha: Albanija, Hrvatska i Kosovo planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Koha: Albanija, Hrvatska i Kosovo planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

NIN pre 2 sata
Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Euronews pre 2 sata
NATO "pokreće" vojsku u našem regionu; Srbija oštro reagovala

NATO "pokreće" vojsku u našem regionu; Srbija oštro reagovala

B92 pre 3 sata
Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

Albanija, Hrvatska i Priština planiraju multinacionalne ili NATO vežbe

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoHrvatskaNATOKosovo i MetohijaAlbanijaTiranaPrištinaVojne vežbe

Svet, najnovije vesti »

Izraelske snage: Pokrećemo proširenu kopnenu operaciju u Gazi

Izraelske snage: Pokrećemo proširenu kopnenu operaciju u Gazi

RTV pre 5 minuta
Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Oboren dron iznad zgrade vlade: Nova drama u Poljskoj: Oglasio se premijer, dvoje uhapšenih!

Blic pre 9 minuta
Počela kopnena ofanziva na gazu: Izrael u napadu, hiljade ljudi beže: Netanjahu upozoren, ali operacija tek počinje

Počela kopnena ofanziva na gazu: Izrael u napadu, hiljade ljudi beže: Netanjahu upozoren, ali operacija tek počinje

Blic pre 9 minuta
„Gaza gori“: Ne prestaju žestoki izraelski napadi, UN tvrdi da Izrael sprovodi genocid

„Gaza gori“: Ne prestaju žestoki izraelski napadi, UN tvrdi da Izrael sprovodi genocid

Danas pre 9 minuta
Predlog poljskog ministra: Trebalo bi da razmislimo o zoni zabrane leta iznad Ukrajine

Predlog poljskog ministra: Trebalo bi da razmislimo o zoni zabrane leta iznad Ukrajine

Blic pre 9 minuta