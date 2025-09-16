Poljaci i Holanđani već u osmini finala Svetskog prvenstva, Grbićev tim dominantan protiv Katara

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Poljaci i Holanđani već u osmini finala Svetskog prvenstva, Grbićev tim dominantan protiv Katara

Odbojkaši Poljske obezbedili su plasman u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su danas u Kezon Sitiju pobedili Katar rezultatom 3:0, po setovima 25:21, 25:14, 25:19 u utakmici drugog kola grupe B.

Najefikasniji u selekciji Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Kamil Semenjuk sa 13 poena. U reprezentaciji Katara najbolji su bili Pape i Nikola Vasić, koji su zabeležili po osam poena. Holandija je ranije danas u prvom meču drugog kola grupe B savladala Rumuniju 3:0, po setovima 25:23, 26:24, 26:24. Odbojkaši Poljske i Holandije su osvojili po šest bodova i kolo pre kraja grupne faze takmičenja su izborili plasman u osminu finala SP.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Kada i gde možete da gledate meč Srbija – Kina na Svetskom prvenstvu u odbojci?

Kada i gde možete da gledate meč Srbija – Kina na Svetskom prvenstvu u odbojci?

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola GrbićOdbojkaSvetsko prvenstvoHolandijaKatarPoljskaRumunija

Sport, najnovije vesti »

"Podržavate genocid": Sančez pozvao na isključenje Izraela sa sportskih takmičenja zbog Gaze

"Podržavate genocid": Sančez pozvao na isključenje Izraela sa sportskih takmičenja zbog Gaze

Blic pre 1 sat
Prve crtice o novoj ekipi novosadskih košarkaša Borbenost kakva dugo nije viđena

Prve crtice o novoj ekipi novosadskih košarkaša Borbenost kakva dugo nije viđena

Dnevnik pre 1 sat
Kada i gde možete da gledate meč Srbija – Kina na Svetskom prvenstvu u odbojci?

Kada i gde možete da gledate meč Srbija – Kina na Svetskom prvenstvu u odbojci?

Danas pre 2 sata
Ništa od predsedničke kandidature za Mekgregora

Ništa od predsedničke kandidature za Mekgregora

Sportske.net pre 3 sata
Poljaci i Holanđani već u osmini finala Svetskog prvenstva, Grbićev tim dominantan protiv Katara

Poljaci i Holanđani već u osmini finala Svetskog prvenstva, Grbićev tim dominantan protiv Katara

Telegraf pre 3 sata