Poljaci i Holanđani već u osmini finala Svetskog prvenstva, Grbićev tim dominantan protiv Katara

Odbojkaši Poljske obezbedili su plasman u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su danas u Kezon Sitiju pobedili Katar rezultatom 3:0, po setovima 25:21, 25:14, 25:19 u utakmici drugog kola grupe B.

Najefikasniji u selekciji Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Kamil Semenjuk sa 13 poena. U reprezentaciji Katara najbolji su bili Pape i Nikola Vasić, koji su zabeležili po osam poena. Holandija je ranije danas u prvom meču drugog kola grupe B savladala Rumuniju 3:0, po setovima 25:23, 26:24, 26:24. Odbojkaši Poljske i Holandije su osvojili po šest bodova i kolo pre kraja grupne faze takmičenja su izborili plasman u osminu finala SP.