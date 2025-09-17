Protest poljoprivrednika ispred suda u Novom Sadu zbog hapšenja kolega

Beta pre 40 minuta

 Poljoprivrednici iz Vojvodine okupili su se danas ispred zgrade suda i tužilaštva u Novom Sadu na protestu podrške uhapšenim kolegama.

Poljoprivrednici su parkirali deset traktora ispred zgrade pravosudnih organa i ta ulica je blokirana za saobraćaj.

Oni prave veliku buku motorima tarktora, sirenama, kao i pištaljkama i vuvuzelama.

Ispred suda su se pojavila i dvojica muškaraca za koje su očevici rekli da su juče izazvali incidente zbog kojih su poljoprivrednici i uhapšeni.

Jedan od njih je išao na štakama i potom seo na stepenište zgrade, nakon čega ga je sudsko obezbeđenje uvelo u zgradu.

Već nakon dva minuta pojavila su se i kola hitne pomoći, čija je ekipa ušla u zgradu pravosudnih organa.

Prisutni poljoprivrednici i građani izviždali su dvojicu muškaraca.

Poljoprivrednici nose zastave svojih udruženja, kao i transparente, među kojima dominira "Čelarevo traži pravdu".

Policija je juče saopštila da je privela četvoricu poljoprivrednika iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije.

Naveli su da se sumnja da su juče, na protestu paora u Novom Sadu, ispred zgrade Pokrajinske vlade, vređali dvojicu Novosađana, a zatim jednog od njih fizički napali i oborili na zemlju.

Poljoprivrednici su rekli da su ta dva muškarca u dva navrata prekinula protest, te da ih je policija oba puta udaljila.

(Beta, 17.09.2025)

Ključne reči

VojvodinaNovi SadTužilaštvoVuvuzela

