Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1764 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru viši je za 0,4 odsto i iznosi 99,0921 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 6,2 odsto, a od početka godine za 13,5 odsto. (Tanjug)