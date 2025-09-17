Koliki je kurs evra danas u Srbiji? Ovo su vrednosti po kojim menjačnice prodaju valute

Mondo pre 54 minuta  |  Ivana Lazić
Koliki je kurs evra danas u Srbiji? Ovo su vrednosti po kojim menjačnice prodaju valute

Zvanični srednji kurs danas je 117,1764 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs 117,1748 dinara za jedan evro. Dinar će danas prema evru vredeti isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.
Kurir pre 14 minuta
RTV pre 2 sata
