Ozonski omotač se obnavlja: Cilj je da izgleda kao tokom 80-ih: "Ovo je uspeh međunarodne saradnje"

Blic pre 1 sat
Nivo oštećenja ozonskog omotača tokom 2024. godine bio je nizak, delom zahvaljujući prirodnim atmosferskim faktorima koji uzrokuju godišnje varijacije, saopštila je Svetska meteorološka organizacija (WMO) u najnovijem Biltenu o ozonu, objavljenom povodom Dana zaštite ozonskog omotača i obeležavanja 40 godina Bečke konvencije.

- Pre četrdeset godina, države su se okupile kako bi preduzele prvi korak u zaštiti ozonskog omotača, vođene naukom i ujedinjene u akciji. Danas se ozonski omotač oporavlja. Ovo dostignuće nas podseća da je napredak moguć kada države slušaju upozorenja nauke", rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš - objavljeno je na sajtu WMO. Bečka konvencija iz 1985. godine prvi put je globalno prepoznala problem stratosferskog oštećenja ozona i postavila
Politika pre 2 sata
Blic pre 1 sat
