Podignuta optužnica za ubistvo Čarlija Kirka: Tužilac će tražiti smrtnu kaznu (video)

Blic pre 1 sat
Podignuta je optužnica protiv Tajlera Robinsona osumnjičenog za ubistvo desničarskog aktiviste Čarlija Kirka (Charlie Kirk).

Okružni tužilac Jute detaljno je izneo optužbe proti Tajlera Robinsona, osumnjičenog da je prošle nedelje smrtno ranio Čarlija Kirka na univerzitetu u Juti. Robinson je optužen po sedam tačaka - Teško ubistvo, Krivično delo ispaljivanja vatrenog oružja, Omogućavanje pravdi – pomeranje vatrenog oružja, Omogućavanje pravdi – uništavanje odeće, Uticanje na svedoka – traženje od cimera da obriše poruke, Uticanje na svedoka – nalaženje cimeru da ćuti, Izvršenje nasilnog
Danas pre 3 sata
