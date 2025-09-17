Osumnjičeni za ubistvo Kirka skroz pogubljen na saslušanju pred sudijom: Robertson bez reči klimao glavom

Telegraf pre 8 sati  |  Telegraf.rs
Osumnjičeni za ubistvo Kirka skroz pogubljen na saslušanju pred sudijom: Robertson bez reči klimao glavom
Taјler Robinson, osumnjičen za ubisvo konzervativnog podkastera Čarlija Kirka, uključio se preko video snimka iz svoјe zatvorske ćeliјe u Јuti na saslušanju pred okružnim sudiјom Toniјem Grafom, rano u utorak uveče prema tamošnjem vremenu! Prazno јe gledao ispred sebe dok јe sudiјa čitao sedam optužbi protiv njega, imao je blago raščupanu kosu i nekoliko dana staru bradu, a nosio je zeleni prsluk. Sudiјa Graf јe rekao da јe sud utvrdio da јe Robinson, koji ima 22
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Osumnjičenom za ubistvo Čarlija Kirka preti smrtna kazna

Osumnjičenom za ubistvo Čarlija Kirka preti smrtna kazna

Dojče vele pre 26 minuta
Tužilaštvo namerava da protiv osumnjičenog za ubistvo Kirka zatraži smrtnu kaznu

Tužilaštvo namerava da protiv osumnjičenog za ubistvo Kirka zatraži smrtnu kaznu

Euronews pre 31 minuta
Bez reči klimao glavom: Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka uključio se preko videa iz svoje ćelije: Tužilac će tražiti…

Bez reči klimao glavom: Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka uključio se preko videa iz svoje ćelije: Tužilac će tražiti smrtnu kaznu! (video)

Blic pre 6 sati
Podignuta optužnica za ubistvo Čarlija Kirka, tužilac traži smrtnu kaznu

Podignuta optužnica za ubistvo Čarlija Kirka, tužilac traži smrtnu kaznu

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

sudjenje

Svet, najnovije vesti »

Osumnjičenom za ubistvo Čarlija Kirka preti smrtna kazna

Osumnjičenom za ubistvo Čarlija Kirka preti smrtna kazna

Dojče vele pre 26 minuta
Tramp u poseti Britaniji: Od 'Leteće Bele kuće' do 'Zveri'

Tramp u poseti Britaniji: Od 'Leteće Bele kuće' do 'Zveri'

BBC News pre 7 minuta
Ubistvo Čarlija Kirka: Tužioci traže smrtnu kaznu za optuženog Tajlera Robinsona

Ubistvo Čarlija Kirka: Tužioci traže smrtnu kaznu za optuženog Tajlera Robinsona

BBC News pre 2 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ugašen požar u skladištu goriva nuklearke Zaporožje; Napad na Kirovogradsku oblast, prekinuta struja…

UKRAJINSKA KRIZA: Ugašen požar u skladištu goriva nuklearke Zaporožje; Napad na Kirovogradsku oblast, prekinuta struja, poremećena železnica

RTV pre 2 minuta
Britanija se nada da će Trampa zaslepeti kraljevskom pompom - i izbeći teška pitanja

Britanija se nada da će Trampa zaslepeti kraljevskom pompom - i izbeći teška pitanja

N1 Info pre 6 minuta