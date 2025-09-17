Podignuta optužnica za ubistvo Čarlija Kirka, tužilac traži smrtnu kaznu

Danas pre 4 sati  |  N1
Podignuta optužnica za ubistvo Čarlija Kirka, tužilac traži smrtnu kaznu

Podignuta je optužnica protiv osumnjičenog za ubistvo američkog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka – Tajlera Robinsona, a tužilac će tražiti i smrtnu kaznu, piše BBC.

Robinson je optužen po sedam tačaka – Teško ubistvo, Krivično delo ispaljivanja vatrenog oružja, Omogućavanje pravdi – pomeranje vatrenog oružja, Omogućavanje pravdi – uništavanje odeće, Uticanje na svedoka – traženje od cimera da obriše poruke, Uticanje na svedoka, Izvršenje nasilnog krivičnog dela u prisustvu dece. Okružni tužilac Džef Grej je sa ozbiljnim izrazom na licu saopštio da njegova kancelarija namerava da traži smrtnu kaznu u ovom slučaju, piše BBC.
