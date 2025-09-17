Srpski kontingent završio misiju: Redovna zamena jedinice Vojske Srbije u mirovnoj operaciji u Libanu

Vod Vojske Srbije za zaštitu snaga koji je od marta ove godine bio u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu vratio se u Republiku Srbiju nakon uspešnog angažovanja na zadacima očuvanja mira, saopšteno je večeras iz Ministarstva odbrane.

U prethodnih šest meseci ova jedinica iz sastava Komande za obuku bila je zadužena za obezbeđenje baze u kojoj je smešten italijanski kontingent mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Pripadnici Vojske Srbije su u složenim bezbednosnim uslovima zadatke izvršavali profesionalno i odgovorno, ponosno predstavljajući svoju vojsku i državu. Na istim zadacima, sa istim mandatom, zamenile su ih kolege, takođe iz Komande za obuku, koji su u zonu operacije upućeni početkom
