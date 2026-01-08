Viši sud potvrdio da 4. februara počinje suđenje Selakoviću i ostalima u postupku za Generalštab

Beta pre 51 minuta

Viši sud u Beogradu zakazao je za 4. februar početak suđenje u slučaju Generalštab, u kom ministra kulture Nikolu Selakovića i još tri osobe tereti da su na nezakonit način uticali na skidanje svojstva kulturnog dobra nad kompleksom zgrada Generalštaba oštećenog u NATO bombardovanju 1999. godine.

Početak glavnog pretresa u tom postupku zakazan je za 4. februar u 10 sati, potvrđeno je danas agenciji Beta u tom sudu.

Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je u decembru optužni predlog protiv Selakovića i još tri osobe, koje optužuje da su svojim položajem uticali ili falsifikovali dokumenta na osnovu kojih je skinuto svojstvo kulturnog dobra nad zgradom Generalštaba, koje predstavlja zaštitu od rušenja.

Osim Selakovića, optužnim predlogom obuhvaćeni su i sekretarka ministarstva kulture Slavica Jelača, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i direktor Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je u utorak da je glavni pretres u postupku protiv ministra kulture Nikole Selakovića, u slučaju skidanja statusa kulturnog dobra sa kompleksa Generalštaba, zakazan za 4. februar.

"Ide sporo, ali ide. Da postoji specijalni tužilac sa svojom tužilačkom policijom, i Selaković i (ministar finansija Siniša) Mali i (bivši ministar građevinarstva Goran) Vesić i njihov Šef i nalogodavac bili bi odavno na putu za zatvor", navela je Tepić na društvenoj mreži Iks (X).

Branilac ministra kulture Nikole Selakovića u tom postupku, Vladimir Đukanović, izjavio je da je tek u utorak dobio optužni predlog, kao i poziv za pretres 4. februara u tom postupku, uz ocenu da je to pokazatelj da je Selakoviću i ostalima "presuda već doneta i da je suđenje samo farsa".

Đukanović je na Iksu ocenio da je "skandal" što je on kao branilac tek tog dana dobio optužni predlog i poziv za pretres u postupku koji se vodi pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, dok su pojedini mediji o tome pisali "još pre 20 i kusur dana".

"Čak sam i o datumu pretresa saznao od (potpredsednice opozicione Stranke slobode i pravde) Marinike Tepić, što je van pameti, da bih danas negde oko 14 časova tek dobio poziv i optužni predlog", naveo je Đukanović, koji je i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i stranački kolega optuženog Selakovića.

(Beta, 08.01.2026)