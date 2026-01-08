Tužilaštvo traži tri godine zatvora za Selakovića

Beta pre 8 minuta

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) u optužnici za slučaj "Generalštab" zahteva da se ministru kulture Nikoli Selakoviću izrekne kazna od tri godine zatvora, navodi se u optužnici u koju je uvid imao list Danas.

Pored njega, optužnicom su obuhvaćeni i v.d. sekretarke u Ministarstvu kulture Slavica Jelača, v.d. direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.

TOK je u optužnici tražio da se Jelači izrekne kazna zatvora od dve i po godine, Vasiću od tri godine, a Ivanoviću godinu i po dana zatvora.

U optužnici čije detalje prenosi Danas navodi se da su okrivljeni u periodu od druge polovine maja, do kraja novembra 2024. godine, u svojstvu službenih lica prekoračenjem svojih ovlašćenja naneli štetu kulturnom nasleđu Republike Srbije, iako su na osnovu više zakona i zakonskih akata bili dužni da ga čuvaju.

Za Selakovića se tvrdi da je potpisom overavao službene isprave sa neistinitom sadržinom i upotrebljavao ih kao da su istinite, a da su Jelača, Vasić i Ivanović sačinili niz nezakonitih i falsifikovanih dokumenata, na osnovu kojih je Vlada Srbije donela odluku da se zgradi Generalštaba oduzme status kulturnog dobra.

Oni su to navodno radili po nalogu Selakovića, koji je, kao i oni, bio svestan da time krše zakon i da na takav način oduzimaju status kulturnog dobra kompleksu zgrada Generalštaba u centru Beograda.

Po optužnici, Selaković je na saslušanju navodno negirao krivicu, a u svoju odbranu je naveo da nije tačno da je bilo kome, pa ni Ivanoviću, naložio da nešto falsifikuje.

"On je svoju odbranu gradio na tome da je 'leks specialis' (Skupštine Srbije), koji je donet radi skidanja zaštite spomenika kulture, poništio sve prethodne zakone na koje se tužilaštvo poziva, te da su sve ranije odluke povezane s Generalštabom ništave. On je, po optužnici, rekao da TOK učestvuje u državnom udaru, a da je dalje u svojoj odbrani izneo niz uvreda na račun ovog tužilaštva zbog čega mu je u toku saslušanja izrečena opomena zbog narušavanja reda", navodi Danas.

Glavni pretres, kako je agenciji Beta ranije potvrđeno, zakazan je za 4. februar u 10 časova.

(Beta, 08.01.2026)