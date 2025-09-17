"To mi je falilo u životu": Aleksandra Babejić otvorila dušu o odnosu sa Kristijanom Golubovićem - rešila da otkrije sve: "Rekao mi je da će Kristina izaći iz stana"

Blic pre 1 sat
"To mi je falilo u životu": Aleksandra Babejić otvorila dušu o odnosu sa Kristijanom Golubovićem - rešila da otkrije sve…

Aleksandra Babejić, učesnica "Elite 9", našla se u žiži interesovanja javnosti zbog umešanosti u raskid Kristijana Golubovića i Kristine Spalević.

- Kako se osećaš što si uništila brak ljudima? - pitao je voditelj pomenutog rijalitija Aleksandru Babejić. - Ja sam ga gledala kao oca, meni fali ta figura u životu. Bilo je među nama nekih prepriki. Na kraju se pokazalo ko je on i šta je on. On je meni rekao: "Ako Kristina pristane, jer on ne radi ništa bez njene dozvole". Kad smo izašli napolje ja sam ga kontaktirala, a on je rekao da se njoj ne sviđa moje ponašanje i nije pristala da dođem kod njih. Nakon
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Rekao mi je SAD nećeš izaći iz stana" Aleksandra Babejić rešila da otkrije sve što se dešavalo u stanu Kristijana Golubovića!…

"Rekao mi je SAD nećeš izaći iz stana" Aleksandra Babejić rešila da otkrije sve što se dešavalo u stanu Kristijana Golubovića!

Alo pre 28 minuta
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Čija su sva naša onlajn ćaskanja

Čija su sva naša onlajn ćaskanja

Radar pre 48 minuta
"Rekao mi je SAD nećeš izaći iz stana" Aleksandra Babejić rešila da otkrije sve što se dešavalo u stanu Kristijana Golubovića!…

"Rekao mi je SAD nećeš izaći iz stana" Aleksandra Babejić rešila da otkrije sve što se dešavalo u stanu Kristijana Golubovića!

Alo pre 28 minuta
Sve šljašti poput zlata: Kija Kockar došla u Beograd pa napravila drastičnu promenu na sebi, evo kako izgleda

Sve šljašti poput zlata: Kija Kockar došla u Beograd pa napravila drastičnu promenu na sebi, evo kako izgleda

Telegraf pre 3 minuta
Pevačica u bade mantilu i sa maskom na licu, neprepoznatljiva: Otišla iz Beograda pa pokazala kako uživa

Pevačica u bade mantilu i sa maskom na licu, neprepoznatljiva: Otišla iz Beograda pa pokazala kako uživa

Telegraf pre 28 minuta
Turban na glavi i velike, crne naočare: Ana Nikolić nakon drame sa Raletom: Evo šta radi u Beogradu

Turban na glavi i velike, crne naočare: Ana Nikolić nakon drame sa Raletom: Evo šta radi u Beogradu

Blic pre 1 sat