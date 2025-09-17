"Rekao mi je SAD nećeš izaći iz stana" Aleksandra Babejić rešila da otkrije sve što se dešavalo u stanu Kristijana Golubovića!

Alo pre 1 sat
"Rekao mi je SAD nećeš izaći iz stana" Aleksandra Babejić rešila da otkrije sve što se dešavalo u stanu Kristijana Golubovića!…

Ovo su svi detalji

Aleksandra Babejić konačno je progovorila o burnim optužbama koje je prate poslednjih nedelja, nakon što su je mnogi osudili da je ona ta koja je uništila brak Kristijana Golubović i Kristine Spalević. Nakon što se uselila u njihov dom, Kristina je isti napustila, a kako je navela Aleksandra nije bila razlog već kap koja je prelila čašu. - Gledala sam ga kao oca, meni fali ta figura u životu. Bilo je među nama nekih prepriki. Na kraju se pokazalo ko je on i šta je
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"To mi je falilo u životu": Aleksandra Babejić otvorila dušu o odnosu sa Kristijanom Golubovićem - rešila da otkrije sve…

"To mi je falilo u životu": Aleksandra Babejić otvorila dušu o odnosu sa Kristijanom Golubovićem - rešila da otkrije sve: "Rekao mi je da će Kristina izaći iz stana"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kristijan Golubović

Zabava, najnovije vesti »

Ozonski omotač se obnavlja: Cilj je da izgleda kao tokom 80-ih: "Ovo je uspeh međunarodne saradnje"

Ozonski omotač se obnavlja: Cilj je da izgleda kao tokom 80-ih: "Ovo je uspeh međunarodne saradnje"

Blic pre 59 minuta
"U zatvoru sam spavao na podu" Boki 13 o najtežim danima u zatvoru: "Tukli su me, prebijen sam završio u bolnici..."

"U zatvoru sam spavao na podu" Boki 13 o najtežim danima u zatvoru: "Tukli su me, prebijen sam završio u bolnici..."

Alo pre 59 minuta
"Ne može ai da mi pravi urmašice i tulumbe" Evo šta Bosanac misli o veštačkoj inteligenciji

"Ne može ai da mi pravi urmašice i tulumbe" Evo šta Bosanac misli o veštačkoj inteligenciji

Telegraf pre 1 sat
Čija su sva naša onlajn ćaskanja

Čija su sva naša onlajn ćaskanja

Radar pre 2 sata
"Rekao mi je SAD nećeš izaći iz stana" Aleksandra Babejić rešila da otkrije sve što se dešavalo u stanu Kristijana Golubovića!…

"Rekao mi je SAD nećeš izaći iz stana" Aleksandra Babejić rešila da otkrije sve što se dešavalo u stanu Kristijana Golubovića!

Alo pre 1 sat