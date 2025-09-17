"Rekao mi je SAD nećeš izaći iz stana" Aleksandra Babejić rešila da otkrije sve što se dešavalo u stanu Kristijana Golubovića!…

Ovo su svi detalji

Aleksandra Babejić konačno je progovorila o burnim optužbama koje je prate poslednjih nedelja, nakon što su je mnogi osudili da je ona ta koja je uništila brak Kristijana Golubović i Kristine Spalević. Nakon što se uselila u njihov dom, Kristina je isti napustila, a kako je navela Aleksandra nije bila razlog već kap koja je prelila čašu. - Gledala sam ga kao oca, meni fali ta figura u životu. Bilo je među nama nekih prepriki. Na kraju se pokazalo ko je on i šta je