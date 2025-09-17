Uživo "ovo nikad nije viđeno" Tramp i Melanija stigli u Vindzor, dočekali ih Vilijam i Kejt: Kralj Čarls priredio specijalnu vojnu ceremoniju, u centru Londona veliki protesti (foto, video)

Američki predsednik Donald Tramp je sa prvom damom Melanijom stigao u zamak Vindzor u Velikoj Britaniji, gde su ih dočekali princ Vilijam i princeza od Velsa - Kejt Midlton. Ovim je počela ključna Trampova poseta Ujedinjenom Kraljevstvu, a usledio je susret i sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom.

Tramp i Melanija stigli su helikopterom "Marine One", a u Vindzoru su ih čekali princ Vilijam i Kejt Midlton. Sve informacije o poseti pratite uživo na sajtu "Blica". Američki predsednik Donald Tramp navodno je danas pohvalio izgled britanske princeze Kejt, rekavši joj da je ''tako lepa'' tokom kraljevskog dočeka u dvorcu Vindzor. Tramp se po dolasku u dvorac prvo rukovao sa princom Vilijamom, i navodno mu je rekao ''Zdravo prijatelju, kako si?'', nakon čega se