Trumpova državna poseta Velikoj Britaniji obećava dogovore, diplomatiju i proteste

Bloomberg Adria pre 37 minuta  |  Catherine Lucey i Kate
Trumpova državna poseta Velikoj Britaniji obećava dogovore, diplomatiju i proteste

Predsednik Donald Trump započeo je svoju državnu posetu Ujedinjenom Kraljevstvu, u kojoj se obećavaju sporazumi i diplomatija, ali i dalje postoji stalna pretnja da globalne i domaće tenzije naruše kraljevski sjaj.

Trump i prva dama Melania Trump trebalo bi da stignu u dvorac Vindzor u sredu, a biće organizovana glamurozna ceremonijalna poseta osmišljena da šarmira američkog predsednika. Trumpove će dočekati kralj Charles, kraljica Camilla, princ William i princeza Catherine, uz kraljevski pozdrav sa počasnim plotunom koji će označiti početak svečanosti dana. Nakon toga, planirano je da učestvuju u svečanoj vožnji kočijama i prisustvuju vojnoj paradi, uključujući i prelet
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Kralj Čarls Treći dočekao Trampa ispred zamka Vindzor

Kralj Čarls Treći dočekao Trampa ispred zamka Vindzor

RTV pre 7 minuta
(FOTO) Tramp u Vindzoru dočekan kao kralj: Zlatne kočije, vojska i orkestri

(FOTO) Tramp u Vindzoru dočekan kao kralj: Zlatne kočije, vojska i orkestri

Nova pre 27 minuta
(VIDEO/FOTO) Pompezan doček za Trampa u Vindzoru: Pozlaćene kočije, konjica, orkestri

(VIDEO/FOTO) Pompezan doček za Trampa u Vindzoru: Pozlaćene kočije, konjica, orkestri

N1 Info pre 2 minuta
Prva zvanična Trampova poseta Velikoj Britaniji: Američkog predsednika dočekali kralj Čarls i kraljica Kamila

Prva zvanična Trampova poseta Velikoj Britaniji: Američkog predsednika dočekali kralj Čarls i kraljica Kamila

Euronews pre 26 minuta
Kejt Midlton i Melanija Tramp konačno oči u oči: Ogroman šešir prve dame Amerike ukrao svu pažnju, i princezu bacila u drugi…

Kejt Midlton i Melanija Tramp konačno oči u oči: Ogroman šešir prve dame Amerike ukrao svu pažnju, i princezu bacila u drugi plan (foto)

Kurir pre 36 minuta
Opsadno stanje zbog Trampove posete Britaniji, sastanak sa kraljem Čarlsom u Vindzoru

Opsadno stanje zbog Trampove posete Britaniji, sastanak sa kraljem Čarlsom u Vindzoru

RTS pre 2 minuta
Počasna garda i kočija: Kralj Čarls Treći dočekao Trampa ispred zamka Vindzor

Počasna garda i kočija: Kralj Čarls Treći dočekao Trampa ispred zamka Vindzor

Sputnik pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika Britanijadiplomatijaprinc

Kultura, najnovije vesti »

Kralj Čarls Treći dočekao Trampa ispred zamka Vindzor

Kralj Čarls Treći dočekao Trampa ispred zamka Vindzor

RTV pre 7 minuta
Balaševićeve pesme za „neke nove klince“ – Zvanični Balašević tribute bend „Tajni Gaz“

Balaševićeve pesme za „neke nove klince“ – Zvanični Balašević tribute bend „Tajni Gaz“

Nedeljnik pre 6 minuta
(FOTO) Tramp u Vindzoru dočekan kao kralj: Zlatne kočije, vojska i orkestri

(FOTO) Tramp u Vindzoru dočekan kao kralj: Zlatne kočije, vojska i orkestri

Nova pre 27 minuta
(VIDEO/FOTO) Pompezan doček za Trampa u Vindzoru: Pozlaćene kočije, konjica, orkestri

(VIDEO/FOTO) Pompezan doček za Trampa u Vindzoru: Pozlaćene kočije, konjica, orkestri

N1 Info pre 2 minuta
Greška koju sebi nije oprostio: Glumac napravio neverovatan propust u karijeri, za sebe kaže da je bio glup

Greška koju sebi nije oprostio: Glumac napravio neverovatan propust u karijeri, za sebe kaže da je bio glup

Blic pre 12 minuta