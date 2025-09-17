Trumpova državna poseta Velikoj Britaniji obećava dogovore, diplomatiju i proteste

Predsednik Donald Trump započeo je svoju državnu posetu Ujedinjenom Kraljevstvu, u kojoj se obećavaju sporazumi i diplomatija, ali i dalje postoji stalna pretnja da globalne i domaće tenzije naruše kraljevski sjaj.

Trump i prva dama Melania Trump trebalo bi da stignu u dvorac Vindzor u sredu, a biće organizovana glamurozna ceremonijalna poseta osmišljena da šarmira američkog predsednika. Trumpove će dočekati kralj Charles, kraljica Camilla, princ William i princeza Catherine, uz kraljevski pozdrav sa počasnim plotunom koji će označiti početak svečanosti dana. Nakon toga, planirano je da učestvuju u svečanoj vožnji kočijama i prisustvuju vojnoj paradi, uključujući i prelet