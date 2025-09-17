Hoće li blokada saobraćajnica postati krivično delo za koje je predviđena zatvorska kazna?

Danas pre 1 sat  |  Željko Bošnjaković
Hoće li blokada saobraćajnica postati krivično delo za koje je predviđena zatvorska kazna?

Nacrt izmena Krivičnog zakonika, kojim se uvodi zatvorska kazna za blokadu saobraćajnica i uklanja uslov postojanja opasnosti po ljude ili imovinu, izazvao je oštre reakcije stručnjaka i organizacija civilnog društva, koji upozoravaju da se time kriminalizuje pravo na mirno okupljanje i otvara prostor za represiju nad građanima.

Prema važećem članu 290 Krivičnog zakonika, krivično delo postoji samo ukoliko se uništavanjem ili oštećenjem saobraćajnih uređaja, davanjem pogrešnih znakova, postavljanjem prepreka na saobraćajnicama ili zaustavljanjem prevoznog sredstva protivno propisima, javni saobraćaj ugrozi na način da time bude doveden u opasnost život ili telo ljudi ili imovina većeg obima. Za ovakvo delo zaprećena je kazna zatvora do tri godine. Nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika,
