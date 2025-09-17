Poznato mesto i vreme sahrane zvezdinog asa: Na večni počinak Dejan Milovanović odlazi na dan derbija

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dejan Milovanović (41) preminuo je u utorak igrajući za veterane Zvezdare protiv PKB-a.

Najveći deo karijere proveo u Crvenoj zvezdi, a u inostranstvu nosio je dresove francuskog Lansa i Panioniosa. Vest o smrti Dejana Milovanovića, potresla je čitavu fudbalsku javnost u Srbiji, a od njega su se danas oprostili mnogi kako domaći tako i evropski klubovi. Sahrana Dejana Milovanovića će biti održana u subotu, 20. septembra, na Novom groblju u Beogradu, a opelo je zakazano za 14.30 časova. Istog dana odigraće se i 177. večiti derbi između Crvene zvezde i
