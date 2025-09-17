Svečano obeležen Dan Sektora MUP-a za vanredne situacije Macut održao govor, Dačić primio orden

Dnevnik pre 2 sata
Svečano obeležen Dan Sektora MUP-a za vanredne situacije Macut održao govor, Dačić primio orden

U Lapovu je danas svečano obeležen Dan Sektora MUP-a za vanredne situacije, a premijer prof. dr Đuro Macut je poručio da će taj sektor imati svu moguću pomoć Vlade Srbije u daljem opremanju i da su njeni pripadnici heroji mirnodopskog perioda.

Na svečanosti u Domu kulture u Lapovu, Macut je čestitajući pripadnicima Sektora njihov dan, rekao da su ljudi koji zaslužuju svako poštovanje svih građana i da se nada se da to svi jako dobro razumeju. "Ta neka intimna odvažnost ljudi, koja je u vašim delima i vašim srcima, treba da predstavlja osnovni motiv za sve naše građane da se tako ponašaju i da prevazilaze sve sukobe i netrpeljivosti", poručio je Macut. Naglasio je da su ljudi izuzetno zahvalni Sektoru za
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Dan Sektora za vanredne situacije MUP-a obeležan u Lapovu, na svečanosti Macut i Dačić

Dan Sektora za vanredne situacije MUP-a obeležan u Lapovu, na svečanosti Macut i Dačić

Radio 021 pre 1 sat
Slava vatrogasaca i Dan sektora za vanredne situacije: Dan otvorenih vrata za najmlađe (VIDEO + AUDIO)

Slava vatrogasaca i Dan sektora za vanredne situacije: Dan otvorenih vrata za najmlađe (VIDEO + AUDIO)

RTV pre 56 minuta
Dan Sektora za vanredne situacije u Lapovu: Priznanja herojima vatrogasno-spasilačkih jedinica

Dan Sektora za vanredne situacije u Lapovu: Priznanja herojima vatrogasno-spasilačkih jedinica

Euronews pre 1 sat
Proslava Dana Sektora za vanredne situacije, premijer i ministri u novom centru u Lapovu

Proslava Dana Sektora za vanredne situacije, premijer i ministri u novom centru u Lapovu

Beta pre 2 sata
Dačić: Otvoren novi objekat Vatrogasno-spasilačke jedinice u Lapovu

Dačić: Otvoren novi objekat Vatrogasno-spasilačke jedinice u Lapovu

Serbian News Media pre 2 sata
Proslava Dana Sektora za vanredne situacije, premijer i ministri u novom centru u Lapovu

Proslava Dana Sektora za vanredne situacije, premijer i ministri u novom centru u Lapovu

Radio sto plus pre 1 sat
Proslava Dana Sektora za vanredne situacije, premijer i ministri u novom centru u Lapovu

Proslava Dana Sektora za vanredne situacije, premijer i ministri u novom centru u Lapovu

Novi magazin pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMUPĐuro Macut

Vojvodina, najnovije vesti »

Teodora je jedina preživela pad nadstrešnice u Novom Sadu: Pre njom je dug oporavak i potrebna joj je naša pomoć

Teodora je jedina preživela pad nadstrešnice u Novom Sadu: Pre njom je dug oporavak i potrebna joj je naša pomoć

Blic pre 11 minuta
Kućni pritvor od tri meseca za uhapšene poljoprivrednike i građanina u Novom Sadu

Kućni pritvor od tri meseca za uhapšene poljoprivrednike i građanina u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat
Dan Sektora za vanredne situacije MUP-a obeležan u Lapovu, na svečanosti Macut i Dačić

Dan Sektora za vanredne situacije MUP-a obeležan u Lapovu, na svečanosti Macut i Dačić

Radio 021 pre 1 sat
Slava vatrogasaca i Dan sektora za vanredne situacije: Dan otvorenih vrata za najmlađe (VIDEO + AUDIO)

Slava vatrogasaca i Dan sektora za vanredne situacije: Dan otvorenih vrata za najmlađe (VIDEO + AUDIO)

RTV pre 56 minuta
Pomoć za Teodoru Martinko, jedinu preživelu nesreće na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Pomoć za Teodoru Martinko, jedinu preživelu nesreće na Železničkoj stanici u Novom Sadu

RTV pre 56 minuta