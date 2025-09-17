Mali: Rubio pozvao na razgovor Vučića kako bi našli rešenje za američke tarife

Euronews pre 6 sati  |  Autor: Tanjug
Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je državni sekretar SAD Marko Rubio pozvao na razgovor predsednika Srbije Aleksandar Vučića kako bi naredne nedelje u Njujorku videli da se nađe rešenje za tarife američke administracije.

Mali je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše taj poziv i da li je i to priznanje za spoljnu politiku koju vodi predsednik Vučić, rekao da se Vučić pre desetak dana susreo i sa ruskim i kineskim predsednicima, Vladimirom Putinom i Si Đinpingom, kao i juče sa japanskim carem i premijerom. "Marko Rubio ga je zvao kako bi se upravo naredne nedelje u Njujorku sreli da porazgovaramo i vidimo da nađemo rešenje za ove tarife koje američka administracija
Vučić: Rubio tražio susret sa mnom, verujem da je moguće da rešimo pitanje američkih tarifa za Srbiju

U oktobru povećanje plata prosvetarima i zdravstvenim radnicima za 5 odsto

Mali: Ruski obaveštajci potvrdili da je na delu obojena revolucija u Srbiji

Vučić i dalje veruje u rešenje problema američkih carina

Siniša Mali otkrio šta je iza poziva Rubija: "Sledeće nedelje u Njujorku rešavamo tarife"

Vučić i dalje veruje u rešenje problema američkih carina

"U oktobru još jedno povećanje plata" Siniša Mali objavio sjajne vesti za ovu grupu građana

DW: Represija - poslednja linija odbrane Vučićevog režima

Izborni panel u Prištini odbio žalbu Samoopredeljenja protiv Srpske liste

Izborni panel u Prištini odbio žalbu Samoopredeljenja protiv Srpske liste

Uhapšenom Srbinu iz Gnjilana određen pritvor do mesec dana

Izborni panel u Prištini odbio žalbu Samoopredeljenja protiv Srpske liste

