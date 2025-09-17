Mali: Rubio pozvao na razgovor Vučića kako bi našli rešenje za američke tarife

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je državni sekretar SAD Marko Rubio pozvao na razgovor predsednika Srbije Aleksandar Vučića kako bi naredne nedelje u Njujorku videli da se nađe rešenje za tarife američke administracije.

Mali je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše taj poziv i da li je i to priznanje za spoljnu politiku koju vodi predsednik Vučić, rekao da se Vučić pre desetak dana susreo i sa ruskim i kineskim predsednicima, Vladimirom Putinom i Si Đinpingom, kao i juče sa japanskim carem i premijerom. "Marko Rubio ga je zvao kako bi se upravo naredne nedelje u Njujorku sreli da porazgovaramo i vidimo da nađemo rešenje za ove tarife koje američka administracija