Poziv raseljenima sa KiM: Prijavite se za glasanje na lokalnim izborima do 10. oktobra

U susret lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, zakazanim za 12. oktobar 2025. godine, Republika Srbija upućuje poziv svim interno raseljenim licima iz južne pokrajine, privremeno smeštenim u centralnoj Srbiji, da kako se navodi, iskoriste svoje biračko pravo i time doprinesu opstanku srpskog naroda na vekovnim ognjištima. "Ovaj poziv upućen je nakon apela naših sunarodnika sa Kosova i Metohije, koji ističu značaj svakog pojedinačnog glasa za ostanak i opstanak