Traktori i sirene ispred suda u Novom Sadu: Muškarcu koji je napadnut na skupu poljoprivrednika pozlilo, stigla hitna

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Traktori i sirene ispred suda u Novom Sadu: Muškarcu koji je napadnut na skupu poljoprivrednika pozlilo, stigla hitna

Ispred zgrade novosadskog suda u Sutjeskoj ulici danas su se okupili poljoprivrednici, studenti i građani u znak podrške četvorici uhapšenih članova Inicijative za opstanak poljoprivrednika.

Na skup je stiglo i desetak traktora, a ulica je blokirana za saobraćaj. Pred sud je došao i jedan od muškaraca za koje je policija navela da su napadnuti od strane poljoprivrednika na protestu u ponedeljak. Njemu je pozlilo pred sudom, zbog čega je uveden u zgradu i pozvana je Hitna pomoć. Četiri poljoprivrednika je uhapšeno u utorak zbog sumnje da su na protestu u ponedeljak fizički napali dve osobe, a policija ih tereti za nasilničko ponašanje. Okupljeni uz
