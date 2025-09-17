Vučić: Narod će ih juriti po ulicama, ali mi ćemo ih čuvati

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao je u obraćanju novinarima na kraju posete Japanu, da je priča o obojenoj revoluciji odavno završena, samo što studenti u blokadi još to nisu razumeli i nisu to videli.

Kako prenose mediji Tanjug, on je kazao da to pokazuje koliko nemaju, ne samo iskustva u politici, nego koliko nemaju znanja i elementarnog osećaja za ono što se oko njih dešava. Vučić je komentarisao i izjave sociologa Jove Bakića, da će doći dan kada će režim plaćati račune, i naveo da su te tvrdnje povezane sa elementarnim osećajem o tome šta se dešava oko vas. Prema njegovim rečima. to što je on preživeo u prethodnih, ne 10 meseci, već svih 14 godina, veruje da