Vučić: Narod će ih juriti po ulicama, ali mi ćemo ih čuvati

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Anđela Risantijević
Vučić: Narod će ih juriti po ulicama, ali mi ćemo ih čuvati

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao je u obraćanju novinarima na kraju posete Japanu, da je priča o obojenoj revoluciji odavno završena, samo što studenti u blokadi još to nisu razumeli i nisu to videli.

Kako prenose mediji Tanjug, on je kazao da to pokazuje koliko nemaju, ne samo iskustva u politici, nego koliko nemaju znanja i elementarnog osećaja za ono što se oko njih dešava. Vučić je komentarisao i izjave sociologa Jove Bakića, da će doći dan kada će režim plaćati račune, i naveo da su te tvrdnje povezane sa elementarnim osećajem o tome šta se dešava oko vas. Prema njegovim rečima. to što je on preživeo u prethodnih, ne 10 meseci, već svih 14 godina, veruje da
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Ruska služba: 'Evropska unija sprema 'Majdan' u Srbiji'; Brisel: 'To nije tačno'

Ruska služba: 'Evropska unija sprema 'Majdan' u Srbiji'; Brisel: 'To nije tačno'

BBC News pre 11 minuta
1. novembar u Novom Sadu: “Najveći komemorativni skup, a ne srpski Majdan”

1. novembar u Novom Sadu: “Najveći komemorativni skup, a ne srpski Majdan”

Luftika pre 1 sat
Ruska služba: ‘Evropska unija sprema ‘Majdan’ u Srbiji’; Brisel: ‘To nije tačno’

Ruska služba: ‘Evropska unija sprema ‘Majdan’ u Srbiji’; Brisel: ‘To nije tačno’

Danas pre 1 sat
Beograd podupire ruske optužbe o mešanju Brisela u proteste

Beograd podupire ruske optužbe o mešanju Brisela u proteste

Cenzolovka pre 1 sat
Ruska služba: ‘Evropska unija sprema ‘Majdan’ u Srbiji’; Brisel: ‘To je laž’

Ruska služba: ‘Evropska unija sprema ‘Majdan’ u Srbiji’; Brisel: ‘To je laž’

Cenzolovka pre 2 sata
Vučić: Narod će da ih juri po ulicama, to se vrati kao bumerang

Vučić: Narod će da ih juri po ulicama, to se vrati kao bumerang

NIN pre 3 sata
„Biće najveći komemorativni skup“: Studenti odgovorili na ruski izveštaj o „srpskom Majdanu“

„Biće najveći komemorativni skup“: Studenti odgovorili na ruski izveštaj o „srpskom Majdanu“

Glas Zaječara pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTanjugPredsednik SrbijeJapan

Politika, najnovije vesti »

Oboren i poprskan biber-sprejem: Poslanik PDP-a Borenović dobio policijsku zaštitu nakon brutalnog napada

Oboren i poprskan biber-sprejem: Poslanik PDP-a Borenović dobio policijsku zaštitu nakon brutalnog napada

Nova pre 5 minuta
Elina Valtonen završila posetu Beogradu i Prištini: U fokusu OEBS-a vladavina prava i stabilnost

Elina Valtonen završila posetu Beogradu i Prištini: U fokusu OEBS-a vladavina prava i stabilnost

NIN pre 6 minuta
Milović za RTS: Očekujemo nove opstrukcije uoči izbora, znaju da Srpska lista ima najveću podršku srpskog naroda

Milović za RTS: Očekujemo nove opstrukcije uoči izbora, znaju da Srpska lista ima najveću podršku srpskog naroda

RTS pre 6 minuta
EWB: Kritike evropskih ministara Srbiji - neprihvatljivi govor mržnje, nedostatak slobode medija i slobode okupljanja

EWB: Kritike evropskih ministara Srbiji - neprihvatljivi govor mržnje, nedostatak slobode medija i slobode okupljanja

N1 Info pre 55 minuta
Gajić (Narodna stranka): Očekujem skupštinsku raspravu o Zagorki Dolovac u zakonskom roku

Gajić (Narodna stranka): Očekujem skupštinsku raspravu o Zagorki Dolovac u zakonskom roku

Beta pre 16 minuta