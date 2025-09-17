Beograd podupire ruske optužbe o mešanju Brisela u proteste

Verujem da je uz pomoć bratske službe i podršku iz odgovarajućih krugova u Moskvi, odaslata poruka da se neki mediji prepoznaju kao neprijatelji države, kaže za RSE Đorđe Vlajić, v.d. urednika Foneta

Optužbe Kremlja protiv Evropske unije (EU), ali bez dokaza. To je glavna poruka ruskih obaveštajaca, koji Uniju i njene države članice, optužuju da stoji iza antivladinih demonstracija u Srbiji. Dok se 1. novembra navršava godišnjica pogibije 16 ljudi u nesreći koja je razbuktala masovne proteste, hiljade demonstrante koji traže odgovornost vlasti, Kremlj vidi kao „isprane mozgove“. U saopštenju ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) od 15. septembra, tvrdi se da