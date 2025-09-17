Tramp stigao u London: Slede susreti sa kraljem i premijerom Velike Britanije

Predsednik SAD Donald Tramp i njegova supruga, prva dama Melanija Tramp doputovali su večeras u zvaničnu posetu Velikoj Britaniji.

Posle iskrcavanja iz predsedničkog aviona Air Force One, predsednika Trampa i prvu damu dočekale su šefica protokola SAD Monika Krouli, ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Ivet Kuper, a u ime kralja predsednički par je dočekao vikont Hud, preneo je BBC. Tramp i Melanija će, kako navodi Skaj njuz, prenoćiti u rezidenciji američkog ambasadora u Velikoj Britaniji Vorena Stivensa u Londonu. Prvi susret Trampa i premijera Velike Britanije Kira Starmera biće u