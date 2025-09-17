Student FTN-a koji štrajkuje glađu još nije prebačen u bolnicu, kolege i Zborovi zovu na protest u četvrtak ispred suda u NS…

Studenti u blokadi Fakulteta tehničkih nauka (FTN) objavili su na svom X nalogu da je Bogdan Jovičić, student koji već sedam dana štrajkuje glađu, a koji je na sahranu svog oca doveden sa lancima na nogama, prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu.

Međutim, u međuvremenu se oglasila Uprava za izvršenje krivičnih sankicja sa saopštenjem da je Bogdan još uvek u svojoj zatvorskoj sobi. Da će Jovičić biti prebačen u bolnicu, ranije danas je kazao jedan od njegovih avokata Srđan Kovačević koji je dao izjavu za medije ispred suda gde se održava skup podrške uhapšenima na protestu poljoprivrednika: Kovačević je izjavio i da je predata žalba na produženje pritvora. Studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu