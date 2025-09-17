"Američki državni sekretar Rubio tražio je susret sa mnom": Vučić o rešavanju pitanja američkih carina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tokiju da je i danas imao važne sastanke sa privrednicima iz Japana, sa onima koji su investirali do sada u Srbiji i koji planiraju da investiraju još i naglasio da je poseta Japanu bila veoma dobra i plodonosna, kao i da očekuje velike rezultate u budućnosti. "Moraćemo da rešimo pitanje američkih tarifa, američkih taksi, da bi Tojo tajer mogao da naprave nove velike investicije, sa gospodom Šimicom sam razgovarao i