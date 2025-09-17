Ovako nešto dosad nije viđeno: Stigli Donald i Melanija, evo ko se s kim vozio u kočiji (Foto)

Donald Tramp je u svojoj drugoj državnoj poseti Ujedinjenom Kraljevstvu, a američki predsednik i njegova supruga Melanija stigli su u Vindzorski zamak, gde im je priređen svečani doček.

Po izlasku iz helikoptera, Trampa su dočekali princ Vilijam i njegova supruga Kejt, a zatim su ga primili kralj Čarls III i kraljica Kamila. Pomenuta grupa se potom pridružila povorci kočija kroz imanje, a dok su se kretali ka zamku, čule su se himne Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država. Vožnja zlatnom kočijom bila je velika čast i spektakl, ali i prilika za kralja Čarlsa i Trampa da razgovaraju. Dok su kočije prolazile kroz povorku, videlo se kako se Tramp