Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Štrajk glađu studenta, dekani pod pritiskom

N1 Info pre 8 minuta  |  N1 Beograd
Student Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada Bogdan Jovičić danima štrajkuje glađu nakon što mu je produžen pritvor.

Student Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada Bogdan Jovičić danima štrajkuje glađu nakon što mu je produžen pritvor.

On će, prema poslednjim informacijama, biti prebačen u bolnicu. Njegov potez, ali i slika na kojoj je u lancima na očevoj sahrani, pokrenula je studente da organizuju večeras proteste u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, kao znak podrške njemu u njegovoj borbi za pravdu. Ovaj protest prati Sanjja Kosović. O aktuelnoj situaciji na Univerzitetu, ali I potezima vlasti prethodnih nedelja u N1 Direktno govori Marko Vujić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu
