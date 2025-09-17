Niški studenti: Kolega doveden u “lancima” na sahranu oca, a Kristijan Golubović nekad bez lisica

Niški studenti: Kolega doveden u “lancima” na sahranu oca, a Kristijan Golubović nekad bez lisica
Naime, Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu su na svom profilu na društvenoj mreži X objavili sliku na kojoj se vidi kako je Golubović 2019. godine pušten sa izdržavanja zatvorske kazne u Zabeli na sahranu majci na beogradskom groblju Lešće, gde se vidi kako ide u društvu policajaca u civilu i, za razliku od njihovog kolege Bogdana, nema lance na nogama. „Ovako je Kristijan Golubović izveden iz zatvora da sahrani majku“, piše kratko toj objavi. <img
