Mecola: Verujem da će se naći rešenje za otvaranje Klastera 1 za pristup Ukrajine EU

NIN pre 34 minuta  |  Tanjug
Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola izrazila je uverenje da će se pronaći rešenje za otvaranje Klastera 1 "Osnovi procesa pristupanja EU" za Ukrajinu. "Pridruživanje Evropskoj uniji je samo po sebi garancija bezbednosti.

I zajedno se krećemo ovim putem. Evropa mora da odgovori na napredak koji ste već postigli sledećim korakom, a to je formalno otvaranje Klastera 1. 'Osnovi procesa pristupanja EU' . Uverena sam da ćemo pronaći priliku da krenemo napred i želim da vas uverim da imate punu podršku Evropskog parlamenta", rekla je Roberta Mecola tokom govora u Vrhovnoj Radi Ukrajine, javlja Ukrinform. Ona je naglasila da EU dosledno podržava Ukrajinu od početka rata i da je već
