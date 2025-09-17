„Bio je više od fudbalera“: Veterani Zvezde se oprostili od Dejana Milovanovića, saopštenje tera suze na oči

Veteranska sekcija FK Crvena zvezda na veoma emotivan način oprostila se od Dejana Milovanovića, koji je preminuo u 42. godini.

Fudbalski svet u Srbiji i regionu u utorak je potresla vest o iznenadnoj smrti Milovanovića, koji je doživeo srčani udar tokom utakmice na kojoj je čak stigao da postigne gol. „Sa dubokom žalošću i velikom tugom sekcija veterana Fudbalskog kluba Crvena zvezda primila je vest da nas je iznenada napustio naš nekadašnji igrač, kapiten i veliki prijatelj Dejan Milovanović. Dejan je bio više od fudbalera. Kao dete našeg kluba, prošao je kroz sve mlađe kategorije i u