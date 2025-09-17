„Bio je više od fudbalera“: Veterani Zvezde se oprostili od Dejana Milovanovića, saopštenje tera suze na oči

Nova pre 42 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
„Bio je više od fudbalera“: Veterani Zvezde se oprostili od Dejana Milovanovića, saopštenje tera suze na oči

Veteranska sekcija FK Crvena zvezda na veoma emotivan način oprostila se od Dejana Milovanovića, koji je preminuo u 42. godini.

Fudbalski svet u Srbiji i regionu u utorak je potresla vest o iznenadnoj smrti Milovanovića, koji je doživeo srčani udar tokom utakmice na kojoj je čak stigao da postigne gol. „Sa dubokom žalošću i velikom tugom sekcija veterana Fudbalskog kluba Crvena zvezda primila je vest da nas je iznenada napustio naš nekadašnji igrač, kapiten i veliki prijatelj Dejan Milovanović. Dejan je bio više od fudbalera. Kao dete našeg kluba, prošao je kroz sve mlađe kategorije i u
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Burzanović u agoniji: „Ne mogu da verujem da Dejana više nema!“

Burzanović u agoniji: „Ne mogu da verujem da Dejana više nema!“

Hot sport pre 2 minuta
Poslednje zbogom iz humske: Partizan se oprostio od Dejana Milovanovića!

Poslednje zbogom iz humske: Partizan se oprostio od Dejana Milovanovića!

Hot sport pre 21 minuta
"Tragedija! Znao sam ga otkada je bio dete..." Trener kod kog je Milovanović debitovao slomljen zbog Deksine smrti: "Bio je…

"Tragedija! Znao sam ga otkada je bio dete..." Trener kod kog je Milovanović debitovao slomljen zbog Deksine smrti: "Bio je karakter i pre svega dobar čovek"

Kurir pre 37 minuta
"Tragedija za srpski sport! Pao je na terenu, odmah su me obavestili..." Boško Đurovski se slomio pred kamerama zbog Dejana…

"Tragedija za srpski sport! Pao je na terenu, odmah su me obavestili..." Boško Đurovski se slomio pred kamerama zbog Dejana Milovanovića!

Kurir pre 32 minuta
Milovanoviću u čast svi mečevi Super i Prve lige počeće minutom ćutanja

Milovanoviću u čast svi mečevi Super i Prve lige počeće minutom ćutanja

Sportske.net pre 21 minuta
Tragedija nad tragedijama: Evo kada će biti sahranjen Dejan Milovanović!

Tragedija nad tragedijama: Evo kada će biti sahranjen Dejan Milovanović!

Hot sport pre 1 sat
Srbija tuguje: Sahrana Dejana Milovanovića na dan "večitog derbija"

Srbija tuguje: Sahrana Dejana Milovanovića na dan "večitog derbija"

Mondo pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Grbić nalik Kovaču - Poljska izgubila jedan set u grupnoj fazi Svetskog prvenstva

Grbić nalik Kovaču - Poljska izgubila jedan set u grupnoj fazi Svetskog prvenstva

RTS pre 12 minuta
Interesantan transfer: Bivši napadač Partizana ima novi klub!

Interesantan transfer: Bivši napadač Partizana ima novi klub!

Hot sport pre 37 minuta
Da li Jokić napušta Denver?

Da li Jokić napušta Denver?

Vesti online pre 2 minuta
Burzanović u agoniji: „Ne mogu da verujem da Dejana više nema!“

Burzanović u agoniji: „Ne mogu da verujem da Dejana više nema!“

Hot sport pre 2 minuta
Poslednje zbogom iz humske: Partizan se oprostio od Dejana Milovanovića!

Poslednje zbogom iz humske: Partizan se oprostio od Dejana Milovanovića!

Hot sport pre 21 minuta