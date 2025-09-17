„I taj poslednji si namestio, ali nisi stigao da izvedeš…“: Reči bivših fudbalera Zvezde o Milovanoviću slamaju srca

Filip Kasalica i Marko Perović, dva bivša fudbalera Crvene zvezde, emotivnim porukama oprostili su se od Dejana Milovanovića.

Fudbalski i sportski svet potresla je vest o smrti Dejana Milovanovića, koji je preminuo u utorak u Beogradu u 42. godini. Nesreća se dogodila tokom fudbalske utakmice, na kojoj je Milovanović čak i postigao gol, ali mu je kasnije pozlilo i nije uspeo da preživi. „Teško je bilo igrati protiv tebe. Zadovoljstvo je bilo igrati sa tobom. A velika čast je bila imati te za prijatelja! Počivaj u miru moj dobri Deksa“, napisao je Kasalica uz sliku Milovanovića. Na tome se