Šokantan start utakmice u Ligi šampiona, umalo da vidimo najbizarniji gol

Nova pre 11 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Šokantan start utakmice u Ligi šampiona, umalo da vidimo najbizarniji gol

Fudbaleri Pafosa gostuju Olimpijakosu u prvom kolu Lige šampiona a tekstualni prenos možete pratiti na Nova.rs.

Pafos, šampion Kipra koji je iz kvalifikacija eliminisao Crvenu zvezdu, pokušaće da iznenadi Olimpijakos. U isto vreme odnosno od 18.45 počinje i okršaj između Slavije iz Praga i Bodo Glimta, koji ćemo takođe pratiti. Ostala je rupa po desnoj strani gde je pas primio Žaža, koji se zaleteo ka golu protivnika i sa ivice kaznenog prostora šutirao slabijom levom nogom. Nije imao golman Olimpijakosa nikakvih poteškoća da ovo odbrani. Golman Olimpijakosa je napucao
