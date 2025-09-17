Demokratska stranka poslala pismo evropskim zvaničnicima u Briselu zbog studenta Bogdana

Demokratska stranka se obratila Evropskom sudu za ljudska prava i međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava sa, kako kažu, dubokom zabrinutošću i osećajem hitnosti, jer je život jednog studenta ugrožen, a istina o njegovom stanju i mestu gde se nalazi skrivena od javnosti.

Pismo demokrata prenosimo u celosti. Student Bogdan Jovičić već sedam dana štrajkuje glađu u znak protesta zbog politički motivisanog hapšenja i produženja pritvora. Njegov advokat je dobio informaciju da je Bogdan prebačen u bolnicu, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da se on još uvek nalazi u pritvoru. Ova kontradiktorna i uznemirujuća situacija izaziva ozbiljnu sumnju da se Bogdanovo zdravstveno stanje i prava namerno prikrivaju, čime se dodatno